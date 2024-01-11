Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia Memupuk Diplomasi Antarbudaya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:13 WIB
Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia Memupuk Diplomasi Antarbudaya
Foto: Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
A
A
A

JAKARTA – Kedutaan Besar Australia pada 8 Januari merayakan keberhasilan Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Youth Exchange Program/AIYEP) 2023-24 bersama para peserta dan alumni program.

Setiap tahun, peserta AIYEP Indonesia dan Australia yang berusia 21 hingga 25 tahun menghabiskan waktu satu bulan di negara tujuan masing-masing untuk melakukan penempatan kerja, homestay, kegiatan budaya, serta kunjungan ke sekolah dan komunitas setempat.

Tahun ini, sebanyak 21 peserta dari Indonesia disambut dengan hangat di Canberra, Australia selama November hingga Desember 2023, untuk membina hubungan pribadi dan merasakan pengalaman hidup di Australia.

Puncak dari program ini berlangsung di Pulau Belitung pada Desember hingga Januari, dimana para peserta dari Indonesia dan Australia berbaur bersama masyarakat lokal. Mereka tinggal bersama keluarga angkat, terlibat dalam penempatan kerja di Pemerintah Kabupaten Belitung, mengunjungi sekolah, berbagi wawasan dengan para siswa, dan belajar tarian tradisional Belitung yang memperkaya pengalaman mereka.

"Persahabatan nyata yang terbentuk dan wawasan budaya yang diperoleh melalui AIYEP membangun saling pengertian dan meletakkan dasar untuk kolaborasi masa depan antara anak muda Australia dan Indonesia. Hal ini sangat penting, karena generasi muda kita berbagi kawasan dan masa depan," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis, (11/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/18/3007957/rayakan-75-tahun-hubungan-diplomatik-gubernur-jenderal-australia-kunjungi-indonesia-pada-14-18-mei-C2lhXLLqNQ.jpg
Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Indonesia pada 14-18 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978951/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-dukung-sektor-perbankan-hadapi-perubahan-iklim-aVKkvBmnfk.jpg
Indonesia dan Australia Jalin Kerja Sama Dukung Sektor Perbankan Hadapi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/18/2966029/ksau-marsekal-fadjar-prasetyo-terima-tanda-kehormatan-australia-8Gd2oc8GA2.jpg
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Terima Tanda Kehormatan Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952426/australia-serahkan-500-000-dosis-vaksin-lsd-untuk-indonesia-QqkmJGn1af.jpg
Australia Serahkan 500.000 Dosis Vaksin LSD untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/18/2908569/mahasiswa-tentara-australia-asyik-bergoyang-di-acara-indonesia-day-kbri-canberra-qvAXhC2JIm.jpg
Mahasiswa Tentara Australia Asyik Bergoyang di Acara Indonesia Day KBRI Canberra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/18/2904177/alunan-angklung-meriahkan-suasana-resepsi-diplomatik-di-melbourne-eDuYrGYgsz.jpeg
Alunan Angklung Meriahkan Suasana Resepsi Diplomatik di Melbourne
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement