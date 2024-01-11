Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia Memupuk Diplomasi Antarbudaya

JAKARTA – Kedutaan Besar Australia pada 8 Januari merayakan keberhasilan Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Youth Exchange Program/AIYEP) 2023-24 bersama para peserta dan alumni program.

Setiap tahun, peserta AIYEP Indonesia dan Australia yang berusia 21 hingga 25 tahun menghabiskan waktu satu bulan di negara tujuan masing-masing untuk melakukan penempatan kerja, homestay, kegiatan budaya, serta kunjungan ke sekolah dan komunitas setempat.

Tahun ini, sebanyak 21 peserta dari Indonesia disambut dengan hangat di Canberra, Australia selama November hingga Desember 2023, untuk membina hubungan pribadi dan merasakan pengalaman hidup di Australia.

Puncak dari program ini berlangsung di Pulau Belitung pada Desember hingga Januari, dimana para peserta dari Indonesia dan Australia berbaur bersama masyarakat lokal. Mereka tinggal bersama keluarga angkat, terlibat dalam penempatan kerja di Pemerintah Kabupaten Belitung, mengunjungi sekolah, berbagi wawasan dengan para siswa, dan belajar tarian tradisional Belitung yang memperkaya pengalaman mereka.

"Persahabatan nyata yang terbentuk dan wawasan budaya yang diperoleh melalui AIYEP membangun saling pengertian dan meletakkan dasar untuk kolaborasi masa depan antara anak muda Australia dan Indonesia. Hal ini sangat penting, karena generasi muda kita berbagi kawasan dan masa depan," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis, (11/1/2024).