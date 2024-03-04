Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia dan Australia Jalin Kerja Sama Dukung Sektor Perbankan Hadapi Perubahan Iklim

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:58 WIB
Indonesia dan Australia Jalin Kerja Sama Dukung Sektor Perbankan Hadapi Perubahan Iklim
Foto: Kedutaan Besar Australia Jakarta.
A
A
A

JAKARTA - Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Steve Scott, mengucapkan selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pencapaian penting dengan diluncurkannya Climate Risk Management and Scenario Analysis Guidelines for Banking Sector yang pertama di Jakarta pada Senin, (4/3/2024).

Panduan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kebijakan bagi bank dan komitmen mereka terhadap target Nol Emisi Karbon Indonesia dengan memberikan panduan teknis untuk mengukur pengaruh iklim terhadap risiko kredit dan operasional bank.

"Australia dan Indonesia berada pada jalur yang sama dalam mencapai nol emisi karbon. Kita menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi dampak perubahan iklim, tapi juga peluang yang sama, terutama dalam transisi menuju energi bersih," kata Scott sebagaimana dikutip dari keterangan media Kedutaan Besar Australia.

"Kedua negara kita saat ini sedang menangani permasalahan dimana pertimbangan perubahan iklim masih merupakan hal yang baru bagi pemerintah dan industri. Untuk itu, Indonesia dan Australia menjalin kemitraan dan berbagi pengetahuan di berbagai bidang yang berkaitan dengan iklim dan energi. Australia berkomitmen untuk mendukung fokus Indonesia pada ketahanan sektor perbankan terhadap iklim."

Halaman:
1 2
      
