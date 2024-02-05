Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Tabrak Prof, Kehadiran Mahfud MD di Yogyakarta Disambut Meriah

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:18 WIB
Tabrak Prof, Kehadiran Mahfud MD di Yogyakarta Disambut Meriah
Mahfud MD hadiri acara Tabrak Prof di Yogyakarta (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGAYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD baru saja tiba di Yogyakarta untuk menghadiri acara “Tabrak Prof” yang di gelar di Koat Kopi Seturan, pada hari ini, Senin (5/2/2024) pada pukul 19.46WIB.

Saat keluar dari mobil, Mahfud MD langsung disambut oleh para pengunjung yang sudah memenuhi lokasi acara sejak sore.

Ditambah dengan dinyanyikan sebuah lagu “Buruh Tani” semua pengunjung kompak menyanyikan lagi tersebut sambil bertepuk tangan menyambut kedatangannya.

Lebih lanjut sambil menyerukan sorakan “Tabrak Prof”, pengunjung yang didominasi anak muda dan masyarakat ini begitu semangat dengan mengepalkan tangannya ke atas.

“Tabrak Prof ,” kata perwakilan anak muda dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud MD pun mengikuti gerakan yang diminta oleh perwakilan mahasiswa yaitu bernyanyi sambil bergandengan tangan.

Salah seorang perwakilan anak muda itu pun mengucapkan kepada Mahfud MD kalau Mahfud MD tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di kemudian hari.

