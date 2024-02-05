Tabrak Prof, Kehadiran Mahfud MD di Yogyakarta Disambut Meriah

YOGAYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD baru saja tiba di Yogyakarta untuk menghadiri acara “Tabrak Prof” yang di gelar di Koat Kopi Seturan, pada hari ini, Senin (5/2/2024) pada pukul 19.46WIB.

Saat keluar dari mobil, Mahfud MD langsung disambut oleh para pengunjung yang sudah memenuhi lokasi acara sejak sore.

Ditambah dengan dinyanyikan sebuah lagu “Buruh Tani” semua pengunjung kompak menyanyikan lagi tersebut sambil bertepuk tangan menyambut kedatangannya.

Lebih lanjut sambil menyerukan sorakan “Tabrak Prof”, pengunjung yang didominasi anak muda dan masyarakat ini begitu semangat dengan mengepalkan tangannya ke atas.

“Tabrak Prof ,” kata perwakilan anak muda dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

BACA JUGA: Mahfud MD Janjikan Internet Gratis Guna Maksimalkan Lapangan Kerja Anak Muda

Mahfud MD pun mengikuti gerakan yang diminta oleh perwakilan mahasiswa yaitu bernyanyi sambil bergandengan tangan.

Salah seorang perwakilan anak muda itu pun mengucapkan kepada Mahfud MD kalau Mahfud MD tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di kemudian hari.