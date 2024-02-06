Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Hangat Siti Atikoh Diserbu Anak-Anak di Banten

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:39 WIB
Momen Hangat Siti Atikoh Diserbu Anak-Anak di Banten
Siti Atikoh diserbu anak-anak di Banten (Foto: MPI)
A
A
A

 

SERANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melakukan kunjungan ke Banten pada Selasa (6/2/2024). Dalam kesempatan itu, Siti Atikoh akan mengunjungi beberapa tempat.

Pertama, dirinya mendatangi kediaman Abuya Muhtadi di Cigadung, Karang Tanjung, Pandeglang Regency, Banten. Kedatangannya di sambut oleh anak-anak setempat.

Banyak sekali anak-anak yang lari menghampiri Siti Atikoh. Mereka berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama.

“Ibu, Ibu, foto, Bu,” kata salah satu anak perempuan sambil mengarahkan handphone untuk selfie bersama Siti Atikoh.

Dengan senyum sumringah, Siti Atikoh menyambut ajakan anak-anak untuk berfoto bersama.

Tidak hanya itu, dirinya pun tiada lelah menyalami satu per satu anak yang ingin bersalaman dengannya. Menariknya, ketika tangan kanannya menyalami anak-anak, tangan kirinya terlihat mengusap kepala anak-anak tersebut.

Momen hangat ini menunjukkan kasih sayang yang tulus Siti Atikoh pada anak-anak bangsa. Dengan kelembutan, dirinya mengelus kepala anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Keramahan Siti Atikoh pada anak-anak nampak tulus, lantaran dirinya memang suka dengan anak-anak.

