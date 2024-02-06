Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Temui Penyandang Disabilitas, Ganjar Pranowo Panen Dukungan dan Doa di Balikpapan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:57 WIB
Temui Penyandang Disabilitas, Ganjar Pranowo Panen Dukungan dan Doa di Balikpapan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu langsung dengan penyandang disabilitas bernama Salman dalam acara 'Hajatan Rakyat Kalimantan Timur' di BSCC Dome Balikpapan, Jalan Pangreh Praja, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024).

Salman merupakan penyandang tuna netra yang berkesempatan bertemu dengan Ganjar. Dalam pertemuan ini, Salman pun mengatakan pada Ganjar dirinya juga ingin sekali bertemu dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Awalnya, Salman menyampaikan harapannya kepada Ganjar tentang perhatian dan fasilitas kepada kaum disabilitas. Setelahnya, Salman menitipkan salam kepada Ganjar untuk Mahfud. Ganjar kemudian meminta Salman berbicara langsung kepada Mahfud melalui kamera live streaming.

"Pak Mahfud, saya sering medengar suara bapak, tapi belum pernah ketemu bapak, mudah-mudahan Bapak ada di Balikpapan nanti bisa ketemu saya. Saya juga selalu berdoa agar bapak jadi wakil presiden mendampingi Pak Ganjar," ucap Salman ke Mahfud didampingi Ganjar di atas panggung.

Salman yang juga merupakan penjual telur asin ini juga meminta izin untuk menyentuh wajah sosok Ganjar Pranowo. Tanpa ragu, Ganjar memperbolehkan Salman memegang wajahnya sebagai bentuk tanda dirinya ingin mengetahui lebih dekat sosok Capres Paslon 03 ini.

“Bolehkah saya memegang wajah bapak?" pinta Salman.

"Oh boleh. Kita yang harus bisa belajar dan menyesuaikan dengan kawan-kawan berkebutuhan khusus. Setuju?" kata Ganjar.

"Setuju," teriak masyarakat.

