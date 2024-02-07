Pimpinan Ponpes Darussalam Sebut Mahfud MD Inspirasi dan Motivasi Santri untuk Maju

BENGKULU - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mendapat pujian dari pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Bengkulu Utara, Kyai Mukhsin Ali. Pujian itu ia terima ketika menghadiri Istigosah dan Doa Bersama untuk Indonesia yang dihadiri Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, Selasa (6/2/2024).

Kyai Mukhsin Ali mengungkapkan kekaguman terhadap sosok Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud jadi inspirasi dan pelecut motivasi bagi kalangan pondok pesantren dan santri-santri untuk maju.

"Akhirnya ada harapan dengan mungkin Pak Mahfud bisa, bisa ada batu lompatan untuk menggapai cita-cita seperti Pak Mahfud MD," kata Kyai Mukhsin di Ponpes Darussalam, Bengkulu Utara, Selasa (6/2/2024).

Mukhsin turut mengapresiasi kehadiran Mahfud karena untuk menuju Ponpes Darussalam sangat tidak mudah. Perjalanan harus ditempuh tidak cuma menggunakan jalur udara, tapi juga ada 3,5 jam jalur darat yang berbatu.

Tidak heran, kehadiran Mahfud MD disambut sangat antusias 1.000 lebih santri-santri di Ponpes Darussalam. Kyai Mukhsin menilai, eksistensi dari Mahfud MD sendiri sudah memotivasi santri-santri meraih mimpi.

"Itu latar belakang yang sama, jadi kita kalangan pesantren yang rata-rata orang desa, masyarakat menengah bawah dan serba kekurangan akhirnya adanya Pak Mahfud ada kesamaan jiwa dan misi," ujar Kyai Mukhsin.

Selain itu, Kyai Mukhsin menilai, selama menjadi Menko Polhukam kinerja Mahfud MD sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat.

Begitu juga ketika memutuskan mundur dari Menko Polhukam demi menghindari konflik kepentingan selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Kyai Mukhsin merasa langkah Mahfud MD mencerminkan kalangan pesantren.

Kyai Mukhsin meyakini, banyak santri-santri atau masyarakat dari kalangan pondok pesantren yang memilih Calon Wakil Presiden nomor urut 03 tersebut. Sebab, Mahfud sudah menerapkan nilai-nilai santri.

"Memilih beliau karena ada teori agama, angkatlah seorang pemimpin yang tidak haus jadi pimpinan, itu nanti jadi amanat," kata Kyai Mukhsin.

Walau jauh di mata, Kyai Mukhsin berpendapat, nilai-nilai santri yang senantiasa diterapkan Mahfud MD membuatnya selalu dekat dengan kalangan pondok pesantren. Karenanya, dukungan terus mengalir kepada Mahfud MD.