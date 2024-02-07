Erupsi Lagi, Gunung Lewotobi Laki-Laki Digoyang 23 Kali Gempa Guguran

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalami erupsi, Rabu (7/2/2024) petang.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-Laki, Herman Yosef Mboro, tercatat sebanyak 23 kali gempa guguran pada periode pukul 12.00-18.00 WITA.

"Gempa guguran sebanyak 23 kali dengan amplitudo 3,7-37 mm, durasi 47-181 detik," ujar Mboro dalam keterangannya.

Pada periode ini, demikian Kepala PGA Lewotobi Laki-Laki tersebut, gunung diliputi mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah Utara dan Tiimur Laut, dengan suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius.

Secara visual, penampakan gunung jelas hingga kabut 0-II. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih dengan intensitas sedang, berketinggian 50-100 m di atas puncak kawah.

Teramati guguran lava melontar ke arah Utara dan Timur Laut sejauh 500 meter. Juga teramati aliran lava menuju ke Timur Laut sejauh 4.100 meter dari pusat erupsi.