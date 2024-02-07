Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Erupsi Lagi, Gunung Lewotobi Laki-Laki Digoyang 23 Kali Gempa Guguran

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |19:44 WIB
Erupsi Lagi, Gunung Lewotobi Laki-Laki Digoyang 23 Kali Gempa Guguran
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur (Foto: PGA Lewotobi Laki-Laki)
A
A
A

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengalami erupsi, Rabu (7/2/2024) petang.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-Laki, Herman Yosef Mboro, tercatat sebanyak 23 kali gempa guguran pada periode pukul 12.00-18.00 WITA.

"Gempa guguran sebanyak 23 kali dengan amplitudo 3,7-37 mm, durasi 47-181 detik," ujar Mboro dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Pada periode ini, demikian Kepala PGA Lewotobi Laki-Laki tersebut, gunung diliputi mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah Utara dan Tiimur Laut, dengan suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius.

Secara visual, penampakan gunung jelas hingga kabut 0-II. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih dengan intensitas sedang, berketinggian 50-100 m di atas puncak kawah.

Teramati guguran lava melontar ke arah Utara dan Timur Laut sejauh 500 meter. Juga teramati aliran lava menuju ke Timur Laut sejauh 4.100 meter dari pusat erupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876/viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812/gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797/gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984/gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541/gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171444/gunung_lewotobi_laki_laki-v0JV_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement