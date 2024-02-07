Advertisement
HOME NEWS JATENG

Heningkan Cipta untuk Korban Banjir, Ganjar: Di Atas Politik Ada Kemanusiaan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:42 WIB
Heningkan Cipta untuk Korban Banjir, Ganjar: Di Atas Politik Ada Kemanusiaan
Ganjar Pranowo di Grobogan (Foto: istimewa)
A
A
A

 

GROBOGAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Hajatan Rakyat di Stadion Krida Bhakti Kabupaten Grobogan, Rabu (7/2/2024).

Namun, berbeda dengan gelaran di kota-kota sebelumnya, kali ini, Ganjar mengajak puluhan ribu warga yang datang mengheningkan cipta dan mendoakan para korban banjir.

Seperti diketahui, tanggul Sungai Lusi mengalami jebol di beberapa titik. Jebolnya tanggul mengakibatkan banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Purwodadi, Kabupatan Grobogan. Bukan hanya pemukiman, air juga meluap ke jalan-jalan.

“Saya mau cerita banyak, tapi hari ini Grobogan sedang berduka. Rasanya tidak perlu berpanjang-panjang karena saudara kita sedang kebanjiran,” kata Ganjar di hadapan puluhan ribu pendukungnya.

Di panggung kampanye akbar itu, Ganjar menyerukan bahwa kemanusiaan lebih tinggi dari politik. Untuk itu, ia mengajak semangat bergotong rotong untuk membantu para korban.

“Setiap kampanye ada yang mau dibicarakan, tapi saya ingin membicarakan satu semangat, yaiu kemanusiaan,” serunya.

Sikap kemanusiaan itu dibuktikan oleh Ganjar. Tiba di Grobogan, kali pertama adalah meninjau dan menemui korban bencana banjir di Desa Cingkrong, sebelum melakukan safari politiknya.

“Karena tadi di lapangan situasi banjir saya menemani relawan Ganjar-Mahfud hadir membantu masyarakat. Maka izinkan dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa,” lanjutnya.

