Selusin Paus Pembunuh Berhasil Melarikan Diri Usai Terperangkap Es yang Terapung di Perairan Jepang

Selusin paus pembunuh berhasil melarikan diri usai terjebak es yang terapung di perairan Jepang (Foto: BBC)

JEPANG - Sekitar selusin paus pembunuh atau orca yang terperangkap oleh es yang terapung di perairan pulau utara Jepang tampaknya telah berhasil melarikan diri.

Orca yang terdampar itu terlihat oleh seorang nelayan awal pekan ini, hampir satu kilometer dari Hokkaido.

Rekaman drone menunjukkan hewan-hewan itu berkumpul berdekatan dan menjulurkan kepala ke luar air untuk bernapas.

Hal ini memicu tanggapan resmi dengan para pejabat melakukan perjalanan ke kota tepi pantai untuk memantau paus.

Rekaman itu juga ditayangkan di TV Jepang, memicu gelombang kepedulian masyarakat terhadap hewan-hewan tersebut pada minggu ini dan menyerukan bantuan pemerintah.

Salah satu kelompok lingkungan hidup bahkan mengajukan petisi kepada pemerintah Jepang untuk mengerahkan pemecah es untuk membantu membebaskan orca yang terperangkap.

Namun pada Rabu (7/2/2024), para pejabat melaporkan kembali bahwa perjalanan pemantauan terakhir mereka tampaknya menunjukkan bahwa paus telah menjauh dari luar angkasa.