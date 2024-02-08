Soal Ahok, Ganjar: Mudah-mudahan Tidak Ada yang Tersinggung

BANYUWANGI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons soal rekan seperjuangannya di PDI Perjuangan, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang belakangan jadi ramai usai pernyataannya.

Mulanya, Ganjar ditanya oleh wartawan terkait Ahok yang disorot soal Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok adalah untuk membantunya.

“Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya,” kata Ganjar usai kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Ganjar kemudian berharap, agar tidak ada yang tersinggung dari apa yang dilakukan Ahok.

“Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan (dianggap) kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan,” ungkap Ganjar.

Dia juga mengatakan, jika apa yang disampaikan Ahok tidak benar, maka hal itu tinggal diklarifikasi saja oleh pihak yang merasa itu tak benar.

“Sama ketika kemarin saya menyampaikan cerita sebuah konsistensi dari sebuah keputusan. Kalau tidak benar, ya silahkan dilihat karena ini ada rekaman-rekaman yang pernah muncul dari beberapa tokoh begitu, itu yang kita sampaikan,” ujar Ganjar.