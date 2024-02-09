3 Orang Tewas, Persneling Bus Saestu Trans Dalam Keadaan Netral saat Kecelakaan

Tangis keluarga korban kecelakaan bus pecah saat tiba di rumah sakit (Foto : MPI)

BANTUL - Bus Saestu Trans dengan nomor polisi E 7607 V terguling di Jalan Imogiri-Manggunan, tepatnya Tikungan Wanagama Bawah Bukit Bego Dusun Kedung Buweng, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul, Kamis (8/2/2024) siang. Akibat kecelakaan itu, 3 orang meninggal dunia.

Saat kecelakaan terjadi, persneling bus dalam keadaan netral.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W menuturkan pihaknya bakal melakukan penyelidikan berkaitan penyebab kecelakaan yang menewaskan 3 orang tersebut. Namun untuk sementara pihaknya memang masih fokus terhadap para korban terlebih dahulu.

"Seluruh korban yang mengalami luka dibawa ke RSUD Panembahan Senopati dan RS PKU Muhammadiyah Bantul serta satu korban dirujuk ke RSUP dr Sardjito," kata dia Kamis malam

Pihaknya masih terus mengumpulkan data berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Pihaknya menggali informasi dari sejumlah penumpang yang selamat dan juga sopir serta kernet bus. Untuk sementara sopir bis menjalani pemeriksaan di Mapolres Bantul.

Dan informasi sementara yang berhasil dihimpun menyebutkan bus tersebut dikemudikam oleh Arnanda Feby Prastyo (25) warga Dusun Salaman Rt. 03/Rw.01 Pablengan Matesih Karanganyar, Jawa Tengah. Bus tersebut membawa 51 orang penumpang.

"3 Korban Jiwa Meninggal, 36 Mengalami Luka-luka dan 12 dalam keadaan Sehat," ujarnya.