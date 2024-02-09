Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

3 Orang Tewas, Persneling Bus Saestu Trans Dalam Keadaan Netral saat Kecelakaan

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |03:06 WIB
3 Orang Tewas, Persneling Bus Saestu Trans Dalam Keadaan Netral saat Kecelakaan
Tangis keluarga korban kecelakaan bus pecah saat tiba di rumah sakit (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANTUL - Bus Saestu Trans dengan nomor polisi E 7607 V terguling di Jalan Imogiri-Manggunan, tepatnya Tikungan Wanagama Bawah Bukit Bego Dusun Kedung Buweng, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul, Kamis (8/2/2024) siang. Akibat kecelakaan itu, 3 orang meninggal dunia.

Saat kecelakaan terjadi, persneling bus dalam keadaan netral.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W menuturkan pihaknya bakal melakukan penyelidikan berkaitan penyebab kecelakaan yang menewaskan 3 orang tersebut. Namun untuk sementara pihaknya memang masih fokus terhadap para korban terlebih dahulu.

"Seluruh korban yang mengalami luka dibawa ke RSUD Panembahan Senopati dan RS PKU Muhammadiyah Bantul serta satu korban dirujuk ke RSUP dr Sardjito," kata dia Kamis malam

Pihaknya masih terus mengumpulkan data berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Pihaknya menggali informasi dari sejumlah penumpang yang selamat dan juga sopir serta kernet bus. Untuk sementara sopir bis menjalani pemeriksaan di Mapolres Bantul.

Dan informasi sementara yang berhasil dihimpun menyebutkan bus tersebut dikemudikam oleh Arnanda Feby Prastyo (25) warga Dusun Salaman Rt. 03/Rw.01 Pablengan Matesih Karanganyar, Jawa Tengah. Bus tersebut membawa 51 orang penumpang.

"3 Korban Jiwa Meninggal, 36 Mengalami Luka-luka dan 12 dalam keadaan Sehat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement