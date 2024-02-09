Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Prihatin Kondisi Bangsa, Aktivis di Yogyakarta Gelar Aksi Jalan Mundur

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |10:45 WIB
Prihatin Kondisi Bangsa, Aktivis di Yogyakarta Gelar Aksi Jalan Mundur
Aktivis Gelar Jalan Mundur di Yogyakarta
A
A
A

JAKARTA – Ratusan orang aktivis lintas kampus melakukan aksi jalan mundur, dengan rute start Alun-alun Utara Yogyakarta menuju Gedung Agung Kota Yogyakarta.

Aksi ini bertujuan sebagai bukti rasa keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia yang malah mundur dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar etika.

“Proses demokrasi yang diperjuangkan sejak zaman gerakan reformasi telah ternodai. Hal tersebut dilihat dari keputusan MK dan KPU yang melanggar etika berat,” ujar tokoh publik dari Jakarta, Tengku Zanzabella yang hadir di lokasi.

Acara tersebut kata dia tercetus secara spontan oleh teman-teman aktivis Yogyakarta karena keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia. Hal ini juga mendapat tanggapan sekaligus dukungan dari beberapa tokoh, baik dari sekitar Yogyakarta maupun tokoh public di Ibu Kota.

Sebelumnya, Zanzabella baru saja menggelar acara Diskusi Sunyi bersama Nugie dan kawan-kawan di TMP Kusumanegara Yogyakarta.

“Aksi jalan mundur malam ini sebagai bentuk simbol kemunduran demokrasi kita. Penyebab dari ini semua karena adanya upaya pelanggengan kekuasaan dinasti politik dengan menabrak rambu-rambu untuk tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan politik. Hanya satu kata, lawan dan perbesar intensitas nyala api ini kejuangan ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
