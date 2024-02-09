Hadiri Istighosah Akbar di Cicurug Sukabumi, Mahfud MD Disambut Ribuan Massa

Sukabumi - Massa memadati acara Istighosah Akbar bersama Mahfud MD di Alun-alun Kaum Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (9/2/2024). Kedatangan calon wakil presiden dari no urut 3 disambut hangat oleh para ustaz dan kyai setempat.

Mahfud MD yang datang pada sekira pukul 09.40 WIB langsung disambut sholawat oleh ribuan hadirin yang hadir di lokasi kegiatan dan langsung menuju panggung utama kegiatan. Pelukan para ustaz dan kyai setempat menyambut kedatangan calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Perindo tersebut.

Pekikan suara Ganjar Mahfud menang dari warga yang datang terdengar beberapa kali disuarakan oleh massa yang menghadiri acara Istighosah akbar tersebut.

Salah satu peserta yang hadir, Apep (39) warga Kampung Caringin, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, mengatakan dirinya berharap penuh kepada calon wakil presiden Mahfud MD untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi selama 5 tahun ke depan.