HOME NEWS JABAR

Hadiri Istighosah Akbar di Cicurug Sukabumi, Mahfud MD Disambut Ribuan Massa

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |11:48 WIB
Hadiri Istighosah Akbar di Cicurug Sukabumi, Mahfud MD Disambut Ribuan Massa
A
A
A

Sukabumi - Massa memadati acara Istighosah Akbar bersama Mahfud MD di Alun-alun Kaum Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (9/2/2024). Kedatangan calon wakil presiden dari no urut 3 disambut hangat oleh para ustaz dan kyai setempat.

Mahfud MD yang datang pada sekira pukul 09.40 WIB langsung disambut sholawat oleh ribuan hadirin yang hadir di lokasi kegiatan dan langsung menuju panggung utama kegiatan. Pelukan para ustaz dan kyai setempat menyambut kedatangan calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Perindo tersebut.

Pekikan suara Ganjar Mahfud menang dari warga yang datang terdengar beberapa kali disuarakan oleh massa yang menghadiri acara Istighosah akbar tersebut.

 BACA JUGA:

Salah satu peserta yang hadir, Apep (39) warga Kampung Caringin, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, mengatakan dirinya berharap penuh kepada calon wakil presiden Mahfud MD untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi selama 5 tahun ke depan.

Halaman:
1 2
      
