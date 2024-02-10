Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Panitia Sediakan Ribuan Makan Gratis

SOLO - Pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan menggelar kampanye hari terakhir di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Panitia di lokasi telah menyediakan ribuan makanan gratis berbagi menu di lokasi acara.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, panitia acara menyediakan stand khusus untuk berbagi makanan di aula barat Benteng Vastenburg. Selain bertuliskan konsumsi makanan, stand tersebut juga dipasangi janur kuning melengkung.

"Totalnya yaa kurang lebih kalau keseluruh sekitar 22.000 makanan gratis. Ada nasi, soto, sego pecel, lontong opor, macem-macem mas," ujar salah satu panitia.

Terlihat panitia sedang mempersiapkan makanan itu yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang datang ke lokasi acara.

Sebagai informasi, Hajatan Rakyat Solo, Grebeg, Ruwatan akan dimulai dengan senam Zumba diiringi lagu Sat Set Tas Tes pada pukul 06.30 WIB. Dilanjutkan atraksi Parade Reog, Barongsai, Liong, Lembu Suro hingga Pagelaran Wayang Orang yang sarat budaya Jawa.

“Kegiatan pendukung Hajatan Rakyat Akbar ini diselenggarakan di 14 titik di berbagai penjuru Kota Solo mengusung tema Pundak Harapan Rakyat, Hajatan Rakyat. Hajatan Rakyat dimulai pada Sabtu pagi,” Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra.

Duet Ganjar-Mahfud mengakhiri masa kampanye Pilpres 2024 dengan menggelar Hajatan Rakyat di Kota Solo dan Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah.