INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jalan Slamet Riyadi di Solo Bergemuruh Teriakkan Ganjar Menang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:45 WIB
Jalan Slamet Riyadi di Solo Bergemuruh Teriakkan Ganjar Menang
Ganjar Pranowo dan keluarga (foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan kirab budaya dalam kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2). Kegiatan kirab ini membuat Jalan Slamet Riyadi, Solo bergemuruh.

Pantauan di lokasi, gemuruh itu terdengar kala Ganjar dan Mahfud beserta jajaran tim pendukung dan petinggi partai membelah barisan massa pendukung. Mereka dengan kompak meneriaki dukungannya untuk Ganjar dan Mahfud.

"Ganjar dan Mahfud menang! Menang! Menang!" seru masyarakat.

Meski Ganjar dan Mahfud yang menjadi sorotan utama, teriakkan pendukung massa juga tak kalah tertuju pada pimpinan TPN yaitu Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Dewan Penasehat TPN, Yenny Wahid hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Halaman:
1 2
      
