INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ditemani Siti Atikoh dan Alam, Ganjar Berangkat ke Hajatan Rakyat Gunakan Pedati

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:37 WIB
Ditemani Siti Atikoh dan Alam, Ganjar Berangkat ke Hajatan Rakyat Gunakan Pedati
Ganjar Pranowo dan keluarga (foto: MPI/Danan)
SOLO - Calon Presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berangkat ke lokasi Kampanye Akbar Hajatan Rakyat di Benteng Vastenberg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar Pranowo mulai menaiki pedati atau kendaraan yang digunakannya untuk menuju lokasi Hajatan Rakyat.

Terlihat Ganjar menggunakan kemeja berwarna hitam. Di Pedati itu, terlihat Ganjar ditemani oleh sang istri dan anak tercinta Siti Atikoh Supriyanti dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Ganjar, Atikoh dan Alam tak sungkan untuk menyapa seluruh warga yang sudah menunggi dipinggir jalan. Terlihat Ganjar juga menyalami warga yang ingin menyalami.

Sementara itu, di Pedati kedua, terlihat diisi oleh Calon Wakil Presiden Mahfud MD yang ditemani oleh sang istri. Terlihat raut wajah bahagia dan senyuman ditunjukkan oleh mereka.

Diketahui, di Kota Solo, masyarakat akan berbondong-bondong mengiring Ganjar-Mahfud dengan kirab budaya. Masyarakat bakal mengiring paslon yang didukungnya dari titik Ngarsopuro menuju Benteng Vastenburg.

