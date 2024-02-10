Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ini Alasan Warga Datangi Hajatan Rakyat Solo: Kami Ingin Pak Ganjar Menang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:44 WIB
Ini Alasan Warga Datangi Hajatan Rakyat Solo: Kami Ingin Pak Ganjar Menang
Pendukung Ganjar-Mahfud (foto: dok MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang mulai memadati Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, untuk menghadiri kampanye akbar pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Salah satu warga, Rohana mengaku sengaja datang dari pagi, agar bisa menempati posisi di depan panggung.

Menurut Rohana, saat ini banyak pendukung Ganjar yang menerima tindakan intimidasi, hal itu membuat dia ingin mensolidkan barisan untuk tetap solid mendukung pasangan nomor urut tiga bersama relawan lainnya.

"Alasannya, Karena kami tau bagaimana kondisi sekarang ini ya. Saya relawan Ganjar itu memang sangat, sangat semangat sekali karena apa, orang-orang Ganjar itu banyak-banyaknya di intimidasi," kata Rohana di depan panggung acara.

Dia mengungkapkan mengapa memantapkan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud, karena keduanya memang lahir dari keluarga sederhana. Selain itu, kata Rohana, Ganjar adalah sosok pemimpin yang begitu dekat dengan rakyat.

"Ganjar buat rakyat, yang lahir dari rakyat, dia besar kemudian jadi pejabat, dia mau turun, Pak Ganjar itu orangnya mau kebawah. Pokoknya ganjar harus jadi presiden, cocok untuk jadi presiden itu," katanya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan orang telah memadati panggung utama Hajatan Rakyat Solo. Terlihat mayoritas mengenakan kaus berwajah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Nampak juga atribut partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Dijadwalkan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidatonya di acara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement