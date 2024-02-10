Ini Alasan Warga Datangi Hajatan Rakyat Solo: Kami Ingin Pak Ganjar Menang

JAKARTA - Ribuan orang mulai memadati Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, untuk menghadiri kampanye akbar pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Salah satu warga, Rohana mengaku sengaja datang dari pagi, agar bisa menempati posisi di depan panggung.

Menurut Rohana, saat ini banyak pendukung Ganjar yang menerima tindakan intimidasi, hal itu membuat dia ingin mensolidkan barisan untuk tetap solid mendukung pasangan nomor urut tiga bersama relawan lainnya.

"Alasannya, Karena kami tau bagaimana kondisi sekarang ini ya. Saya relawan Ganjar itu memang sangat, sangat semangat sekali karena apa, orang-orang Ganjar itu banyak-banyaknya di intimidasi," kata Rohana di depan panggung acara.

Dia mengungkapkan mengapa memantapkan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud, karena keduanya memang lahir dari keluarga sederhana. Selain itu, kata Rohana, Ganjar adalah sosok pemimpin yang begitu dekat dengan rakyat.

"Ganjar buat rakyat, yang lahir dari rakyat, dia besar kemudian jadi pejabat, dia mau turun, Pak Ganjar itu orangnya mau kebawah. Pokoknya ganjar harus jadi presiden, cocok untuk jadi presiden itu," katanya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan orang telah memadati panggung utama Hajatan Rakyat Solo. Terlihat mayoritas mengenakan kaus berwajah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Nampak juga atribut partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Dijadwalkan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidatonya di acara tersebut.