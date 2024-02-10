Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Warga: Sangat Luar Biasa, Dukung Ganjar Jadi Presiden

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:19 WIB
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Warga: Sangat Luar Biasa, Dukung Ganjar Jadi Presiden
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo (foto: MPI/August)
A
A
A

SOLO - Ribuan kader, simpatisan dan masyarakat berjoget di tengah hujan yang mengguyur kawasan dalam Benteng Vastenburg Solo mengiringi nyanyian lagu dangdut Lala Widy.

Salah seorang simpatisan Agung warga Purwodiningratan, Jebres, Solo sengaja rela hujan-hujanan. Menurutnya hal tersebut, sebagai sebuah wujud dukungan.

"Saya mau mendukung Mas Ganjar untuk jadi Presiden," katanya.

Agung juga menyebut bahwa acara Hajatan Rakyat Pestanya Rakyat Bukan Pesta Konglomerat luar biasa. Ada berbagai macam hiburan dan spot-spot makan gratis.

"Luar biasa. Banyak hiburan, banyak spot makan gratis," ujar dia.

Agung juga menilai bahwa Ganjar cocok untuk menjadi Presiden karena ia memiliki pribadi yang tegas dan disiplin. Ia pun yakin Ganjar akan membuat Indonesia lebih maju lagi.

"Ia sosok yang tegas dan disiplin. Saya yakin Indonesia semakin maju," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh tengah melakukan persiapan untuk melakukan kirab budaya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement