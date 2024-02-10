Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Warga: Sangat Luar Biasa, Dukung Ganjar Jadi Presiden

SOLO - Ribuan kader, simpatisan dan masyarakat berjoget di tengah hujan yang mengguyur kawasan dalam Benteng Vastenburg Solo mengiringi nyanyian lagu dangdut Lala Widy.

Salah seorang simpatisan Agung warga Purwodiningratan, Jebres, Solo sengaja rela hujan-hujanan. Menurutnya hal tersebut, sebagai sebuah wujud dukungan.

"Saya mau mendukung Mas Ganjar untuk jadi Presiden," katanya.

Agung juga menyebut bahwa acara Hajatan Rakyat Pestanya Rakyat Bukan Pesta Konglomerat luar biasa. Ada berbagai macam hiburan dan spot-spot makan gratis.

"Luar biasa. Banyak hiburan, banyak spot makan gratis," ujar dia.

Agung juga menilai bahwa Ganjar cocok untuk menjadi Presiden karena ia memiliki pribadi yang tegas dan disiplin. Ia pun yakin Ganjar akan membuat Indonesia lebih maju lagi.

"Ia sosok yang tegas dan disiplin. Saya yakin Indonesia semakin maju," bebernya.

