Hujan Tak Surutkan Pendukung Ganjar-Mahfud Hadiri Hajatan Rakyat Solo

SOLO - Hujan mengguyur kawasan Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, lokasi acara Hajatan Rakyat, Sabtu (10/2/2024). Meski Hujan para pendukung pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD justru malah memadati panggung acara.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, para pendukung justru meminta panitia untuk tetap melanjutkan acara meski hujan deras mengguyur kawasan itu.

"Lanjut, lanjut, lanjut," teriak pendukung.

Mendengar rasa semangat dan antusias para pendukung Ganjar-Mahfud, pembawa acara pun menuruti permintaan ribuan warga. Kegiatan tersebut pun dilanjutkan dengan acara musik.

"14 Februari coblos siapa," kata pembawa acara.

"Ganjar-Mahfud, menang pak Ganjar," teriak massa.

Diketahui, di Kota Solo, masyarakat akan berbondong-bondong mengiring Ganjar-Mahfud dengan kirab budaya. Masyarakat bakal mengiring paslon yang didukungnya dari titik Ngarsopuro menuju Benteng Vastenburg.