HOME NEWS JATENG

Wayang Orang Bercerita Tentang Haus Kekuasaan Bakal Meriahkan Kampanye Ganjar-Mahfud di Depan Balai Kota Surakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:54 WIB
Wayang Orang Bercerita Tentang Haus Kekuasaan Bakal Meriahkan Kampanye Ganjar-Mahfud di Depan Balai Kota Surakarta
Wayang Orang kirab budaya kampanye Ganjar-Mahfud (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

SOLO - Wayang Orang bakal memeriahkan kirab budaya Kampanye Akbar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Wayang itu bercerita tentang putra penguasa yang haus kekuasaan.

Kirab budaya akan jalan dari kawasan Ngarsopuro menuju Benteng Vastenburg. Kirab budaya yang bakal diikuti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berhenti di Balai Kota Surakarta.

Di depan kantor Balai Kota Surakarta, cerita wayang orang ini akan ditampilkan.

"Lakon wayang itu menggambarkan seorang betari durga yang memiliki ambisi kekuasaan berlebihan," kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, Sabtu (10/2/2024).

Pemilik kekuasaan itu ingin menaikkan putranya dengan segala macam cara tanpa moral dan etika. Upaya haus kekuasaan itu nantinya akan dilawan oleh ksatria kebenarab bernama Wisanggeni.

"Saya kira ini sebuah harapan kita melihat bahwa kampus bergerak, menyuarakan bahwa kontes moral, bahwa kita ingin menjaga agar prinsip demokrasi dari sebuag negara tentu penting," jelasnya.

