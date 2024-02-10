Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahfud hingga Puan Maharani Bersiap Ikut Kirab Budaya di Solo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |08:06 WIB
Mahfud hingga Puan Maharani Bersiap Ikut Kirab Budaya di Solo
Mahfud MD dan Puan Maharani (foto: MPI/Jonathan)
SOLO - Kirab budaya kampanye akbar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud bakal berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2) hari ini. Kirab budaya ini bakal diikuti oleh tokoh-tokoh pendukung Ganjar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kirab budaya itu telah bersiaga di Jalan Diponegoro depan Pura Mangkunegaran. Sebanyak 21 pedati yang akan mengangkut tokoh-tokoh termasuk Ganjar dan Mahfud telah berbaris sejak pukul 06.00 WIB.

Adapun hingga pukul 07.37 WIB sejumlah tokoh dari pimpinan partai politik hingga Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah hadir.

Mereka yang terlihat ialah Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan Deputi Kanal Media Karaniya Dharmasaputra. Pada pukul 06.56 WIB Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD terlihat sudah hadir.

Mahfud terlihat mengenakan pakaian beskap khas Jawa. Berselang sekitar 15 menit kemudian, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menyusul kedatangan Mahfud.

