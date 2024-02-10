Advertisement
HOME NEWS JATENG

Seniman Pendukung Ganjar-Mahfud Berkostum Semar Meninggal Dunia saat Penyerahanan Wayang

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:12 WIB
Seniman Pendukung Ganjar-Mahfud Berkostum Semar Meninggal Dunia saat Penyerahanan Wayang
Seniman solo meninggal dunia (foto: dok ist)
SOLO - Salah seorang seniman pendukung Paslon 03 meninggal dunia di tengah acara Puncak Kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Solo, Sabtu (10/2). Ia adalah Blacius Subono yang merupakan salah satu empu di Jurusan Pedalangan ISI Solo.

Kabar meninggalnya Subono diketahui dari dua rekannya yakni Eko Supriyanto dan Budhayawan ST Wiyono. Keduanya membenarkan bahwa rekannya meninggal dunia saat mengikuti kegiatan kampanye itu.

"Sudah dengar," kata Wiyono saat dihubungi wartawan.

Menurut dia, Subono yang memakai kostum Semar tiba-tiba jatuh setelah adegan terkahir pertunjukan wayang di Plasa Balai Kota Solo atau bertepatan dengan penyerahan wayang. Dia bahkan masih sempat bersalaman dengan Ganjar dan Mahfud.

"Itu adegan terakhir, sudah selesai sebelumnya. Masih sempat bersalaman dengan pak Ganjar dan Mahfud kan. Saat penyerahan wayang pak Bono jatuh dan pada kaget semua," ungkapnya.

Wiyono menyebut bahwa saat pentas suara Subono sudah terdengar parau. Menurutnya hal tersebut akibat terlalu capek.

Halaman:
1 2
      
