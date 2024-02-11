Advertisement
HOME NEWS JATENG

Blacius Subono Pemeran Semar Meninggal, Ganjar: Beliau Seniman Hebat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |17:19 WIB
Blacius Subono Pemeran Semar Meninggal, Ganjar: Beliau Seniman Hebat
Ganjar Pranowo melayat ke rumah duka pemerana semar yang meninggal (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melepas kepergian seniman hebat asal Solo pemeran Semar yang meninggal saat tampil di acara Hajatan Rakyat Ganjar, Blacius Subono.

Bersama sang istri, Siti Atikoh, Ganjar datang melepas keberangkatan Subono menuju tempat peristirahatan terakhir.

Ganjar tiba di tempat persemayaman Ki Bono di Padepokan Seni Nurroso Surakarta di Gang Brotoseno Jebres Surakarta, Minggu (11/2/2024). Ganjar langsung menemui istri Ki Bono dan keluarganya untuk menyampaikan duka cita mendalamnya.

Suasana haru terlihat dalam pertemuan itu. Ganjar dan istri nampak berpelukan dengan istri dan anak-anak Ki Bono untuk menyampaikan duka cita.

Istri Ki Bono sempat bercerita kepada Ganjar tentang hari-hari terakhirnya bersama dosen ISI Surakarta itu. Meski berduka, namun istri dan anak-anak Ki Bono tampak tegar menerima kenyataan itu.

"Sungguh kami berduka atas kepergian Pak Bono. Beliau orang baik, seniman hebat yang tidak hanya menguri-uri budaya, namun juga mengembangkan dan memiliki prinsip yang kuat," ucap Ganjar.

Ki Bono juga sosok seniman yang selalu tampil maksimal. Menurut cerita FX Rudyatmo, Ki Bono berlatih berhari-hari untuk menyiapkan pentas di acara Hajatan Rakyat Ganjar itu.

"Bayangkan, beliau yang sudah pakar masih mau latihan berhari-hari dengan serius. Sungguh beliau seniman hebat dan selalu ingin menunjukkan yang terbaik," ucapnya.

