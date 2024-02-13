Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KPPSLN Johor Bahru Lakukan Pemungutan Suara di Rumah H. Captain Hadi Susilo, Berlangsung Lancar dan Aman

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |14:07 WIB
KPPSLN Johor Bahru Lakukan Pemungutan Suara di Rumah H. Captain Hadi Susilo, Berlangsung Lancar dan Aman
KPPSLN Johor Bahru lakukan pemungutan suara dengan lancar dan aman (Foto: Okezone)
MALAYSIA - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Johor Bahru (JB) telah melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di kediaman Bapak H. Captain Hadi Susilo dan Ibu Tanty Setyo Haryani B.Sc Bid Surv M.Sc ICPM, pada Sabtu (10/2/2024).

Pemungutan suara berlangsung dengan lancar dan aman, dengan diikuti oleh antusiasme yang tinggi dari para warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Kota Seriemas, Nilai dan sekitarnya.

Menurut siaran pers yang diterima Okezone, KPPSLN JB memastikan bahwa seluruh proses pemungutan suara dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Petugas KPPSLN JB menyediakan bilik suara dan kotak suara untuk menampung suara para pemilih. Para pemilih yang telah terdaftar di KPPSLN JB dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan dokumen identitas diri yang sah.

KPPSLN JB juga mengapresiasi partisipasi aktif dari para WNI di wilayah Johor Bahru dalam Pilpres 2024 ini. Hasil pemungutan suara di kediaman Bapak H. Captain Hadi Susilo dan Ibu Tanty Setyo Haryani B.Sc Bid Surv M.Sc ICPM akan direkapitulasi bersama dengan hasil dari KPPSLN di seluruh dunia.

