Pastikan Aman, Kapolres hingga PJ Bupati Lebak Bantu Distribusi Logistik Pemilu 2024 Sampai ke TPS

LEBAK - Kapolres Lebak, AKBP Suyono turut serta memantau distribusi logistik Pemilu 2024. Hal ini dilakukan lantaran proses penyaluran alat kelengkapan pemilihan di Kabupaten Lebak penuh lika-liku.

Tak hanya Kapolres, sederet Pejabat teras di Lebak seperti PJ Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, Kejari Lebak, Mayasari dan Kasdim 0603 Lebak, Mayor Inf Asmail juga turut memonitor dan memastikan proses distribusi berlangsung aman dan lancar.

Teranyar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bertolak menuju Kecamatan Cimarga. Disitu, mereka memantau proses distribusi hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita ingin memastikan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Lebak aman dan lancar yang saat ini pendistribusian logistik dari PPK Kecamatan ke PPS Desa, "kata Kapolres Lebak, AKBP Suyono saat dihubungi, Selasa (13/2/2024).