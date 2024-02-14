Jaga Pemungutan Suara di TPS, Anggota Polisi Harus Pegang Buku Saku

PEKANBARU - Pihak Polsek Batu, Bengkalis, Riau melakukan pengamanan di semua TPS. Dalam menjalankan tugas pengamanan, personil Polri Riau harus mengantongi buku saku berisi petunjuk agar polisi bekerja sesusai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Kapolsek Bukit Batu, Kompol Rifendi menyampaikan tentang mekanisme pengamanan di TPS selaku personil Polri agar sesuai dengan SOP di dalam buku saku agar tercipta pelaksanaan tugas yang aman kondusif. Dalam pengecekan tersebut pihaknya melakukan pengecekan kesiapan dan kehadiran personel Polri di TPS.

Pengamanan TPS, ada personil yang mengamankan sampai 6 TPS maka yang harus dilakukan personil PAM selalu melakukan koordinasi bersama Ka PPS dan Linmas yang berada di lokasi TPS masing-masing.

“Setelah perhitungan suara di TPS masing masing personil yang melakukan pengamanan melakukan pengawalan kotak suara kembali menuju ke PPS dan PPK. ungkap Kapolsek Bukit Batu Kompol Rifendi," saat meninjau TPS 01 Desa Sejangat, Rabu (14/2/2024).