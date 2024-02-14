Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Salah Coblos, Wali Kota Bandarlampung Minta Tukar Surat Suara

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:36 WIB
Diduga Salah Coblos, Wali Kota Bandarlampung Minta Tukar Surat Suara
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menukar surat suara yang telah dicoblosnya ketika menggunakan hak pilihnya. Penukaran surat suara ini diduga lantaran dia telah salah mencoblos.

Momen salah coblos ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 yang terletak di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandarlampung, Rabu (14/2/2024).

Eva Dwiana tiba di TPS didampingi suaminya Herman HN yang merupakan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung dan putrinya Rahmawati Herdiana yang juga caleg DPR RI dari Partai NasDem melakukan pencoblosan di bilik suara.

Saat sudah melakukan pencoblosan, dia tampak kebingungan dan kemudian memanggil ajudan pribadinya.

Kemudian, sang ajudan mendatangi bilik suara tempat Eva mencoblos dan menukar surat suara yang telah dicoblosnya untuk dikembalikan ke petugas KPPS.

Peristiwa ini diduga terjadi karena Eva ingin menggunakan hak suara untuk memilih putrinya yang maju dalam pencalonan DPR RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142129//mayat_mengapung_di_kolam_air_mancur_bikin_geger_warga_lampung-4vp1_large.jpg
Mayat Pria Mengapung di Kolam Air Mancur Bikin Geger Warga Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement