HOME NEWS YOGYA

Pagi Ini, Mahfud Beserta Istri dan Anaknya Akan Nyoblos di TPS 106 Sleman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |07:03 WIB
Pagi Ini, Mahfud Beserta Istri dan Anaknya Akan Nyoblos di TPS 106 Sleman
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres), Mahfud MD akan menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 106, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY Rabu (14/2/2024). Tak sendirian dia akan nyoblos di TPS itu bersama sang istri, Zaizatun Nihayati dan anaknya Royhan Akbar.

Sementara untuk anaknya yang tinggal di Belanda, kata Mahfud, telah lebih dulu menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

"Saya nanti akan nyoblos bersama Ibu dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya, anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor dua di Probolinggo," kata Mahfud di Yogyakarta, Rabu (14/2/2024).

Meski tak memiliki persiapan khusus pada hari H pencoblosan, Mahfud mengaku akan berangkat ke TPS sebelum pukul 08.00 WIB. Dia juga menyampaikan, kalau pemilu ini merupakan ajang rakyat memilih calon pemimpin terbaik bangsa.

