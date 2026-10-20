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Breaking News! Kapal Feri Terbakar di Perairan Merak, Penumpang Dievakuasi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:11 WIB
Breaking News! Kapal Feri Terbakar di Perairan Merak, Penumpang Dievakuasi
Kapal terbakar di perairan Merak (Foto: Ist)
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CILEGON — Kapal feri Batumandi terbakar saat memasuki Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Asap hitam tebal terlihat mengepul dari kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Selasa (20/10/2026), asap tebal memenuhi bagian kapal ketika mendekati pelabuhan. Kondisi itu membuat para penumpang panik saat kapal hendak bersandar.

Seluruh penumpang dilaporkan dievakuasi menggunakan perahu-perahu kecil yang berada di sekitar Pelabuhan Merak.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab kejadian tersebut. Pihak Basarnas yang dihubungi menyatakan masih melakukan proses evakuasi penumpang.

(Arief Setyadi )

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