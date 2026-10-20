Kapal Batu Mandi Terbakar di Merak, Polisi: Jumlah Korban Masih Pendataan

JAKARTA — Kepolisian menyatakan jumlah korban dalam peristiwa terbakarnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batu Mandi di perairan Selat Sunda, Pulau Kecil Merak, Cilegon, Banten, masih dalam proses pendataan. Kebakaran tersebut terjadi pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Hingga saat ini, jumlah korban maupun penyebab kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan lebih lanjut," ujar Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea.

Ia mengatakan, proses evakuasi penumpang masih berlangsung. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Banten dikerahkan ke lokasi kejadian.

"Saat ini, proses evakuasi masih berlangsung. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Banten tengah melakukan upaya evakuasi di lokasi kejadian," ujarnya.

Informasi terbaru mengenai jumlah korban dan penyebab kebakaran akan disampaikan setelah petugas di lapangan memperoleh data resmi.

(Arief Setyadi )

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