Polisi Dalami Penyebab Terbakarnya Kapal Batumandi di Merak

JAKARTA — Polisi dan tim gabungan masih mendalami penyebab kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi di dekat Pelabuhan Merak, atau perairan Selat Sunda, Pulau Kecil Merak, Cilegon, Banten.

"Penyebab kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea, Selasa (20/10/2026).

Maruli menyebutkan proses evakuasi masih berlangsung. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Banten dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi.

Perkembangan situasi, termasuk informasi mengenai korban dan penyebab kebakaran, akan disampaikan setelah diperoleh data resmi dari petugas di lapangan.

(Arief Setyadi )

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