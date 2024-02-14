Seru, Petugas TPS 02 Krambilduwur Gunungkidul Pakai Seragam SD Ketika Bertugas

GUNUNGKIDUL - Ingin tampil berbeda dengan yang lain, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Dusun Krambilduwur Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sengaja mengenakan seragam ala anak Sekolah Dasar (SD).

Lengkap dengan dasi panjang hingga perut, topi merah, baju putih yang dimasukkan ketika memakainya, celana merah dengan gasper hitam bermata emas, sepatu hitam dengan kaos kaki jauh di atas mata kaki, mereka melaksanakan tugas sesuai ketugasannya.

Tak hanya seragam SD, ruangan pemungutan suara juga dibuat menyerupai suasana ruangan kelas SD. Mereka ingin agar suasana pemungutan suara layaknya ketika belajar di bangku SD, selalu diwarnai kegembiraan.

Salah satu Petugas TPS 02 Krambilduwur Ayub yang berhasil ditemui mengatakan, penggunaan seragam SD saat bertugas merupakan inisiatif dari mereka sendiri. Mereka ingin menciptakan suasana pencoblosan dengan suasana yang gembira.

"Kita ingin berbeda dari petugas TPS lainnya, ingin senang-senang intinya," ujarnya.

Ayub mengatakan, Pemilu selalu identik dengan perbedaan. Di mana satu sama lain tentu berbeda dalam pilihan dan pendapat masing-masing. Oleh karenanya, petugas KPPS ingin agar perbedaan tersebut tidak meruncing.