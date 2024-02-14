Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tiba di TPS, Ganjar, Atikoh dan Alam Ditemani Eks Walkot Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:13 WIB
Tiba di TPS, Ganjar, Atikoh dan Alam Ditemani Eks Walkot Semarang
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama keluarga di TPS (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo ditemani istri Atikoh Ganjar dan anaknya Alam Ganjar menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024, di TPS 11 Lempongsari, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024).

Sekira pukul 08.48 WIB mereka masuk ke TPS. Tak lama, mereka kemudian menuju bilik suara.

Terlihat ada 4 bilik suara. Selain digunakan Ganjar, Atikoh, Alam, satu lagi terlihat digunakan Kepala LKPP sekaligus mantan Wali Kota Semarang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi.

Hendi tampak lebih cepat di bilik suara yang disusul Ketua TPN Arsjad Rasjid menggunakan hak pilihnya. Sesaat sebelum nyoblos, Ganjar tak berkomentar banyak.

"Nggak ada, nggak ada (persiapan khusus), kan tinggal nyoblos aja," tandasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
