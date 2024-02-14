Ganjar Tiba di Lempongsari, Mampir ke Rumah Eks Walkot Semarang

SEMARANG - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo tiba di wilayah Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024) pukul 08.28 WIB.

Ganjar tampak dikerumuni warga begitu turun dari mobil. Ganjar tak langsung ke TPS 11 Lempongsari lokasi di mana dia nyoblos, melainkan mampir dulu di rumah Kepala LKPP sekaligus mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

"Ini mampir dulu di rumah Pak Hendi, katanya mau ditraktir," kata Ganjar yang pagi ini mengenakan baju warna putih.

Ganjar terlihat didampingi istri, Atikoh Ganjar. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tampak ada di sana.

(Awaludin)