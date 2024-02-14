Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Tiba di Lempongsari, Mampir ke Rumah Eks Walkot Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:48 WIB
Ganjar Tiba di Lempongsari, Mampir ke Rumah Eks Walkot Semarang
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo tiba di wilayah Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024) pukul 08.28 WIB.

Ganjar tampak dikerumuni warga begitu turun dari mobil. Ganjar tak langsung ke TPS 11 Lempongsari lokasi di mana dia nyoblos, melainkan mampir dulu di rumah Kepala LKPP sekaligus mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

"Ini mampir dulu di rumah Pak Hendi, katanya mau ditraktir," kata Ganjar yang pagi ini mengenakan baju warna putih.

Ganjar terlihat didampingi istri, Atikoh Ganjar. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tampak ada di sana.

(Awaludin)

      
