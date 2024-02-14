Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sebelum Nyoblos, Ganjar Pranowo: Insya Allah Lancar, Sudah Siap Semua

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:00 WIB
Sebelum Nyoblos, Ganjar Pranowo: Insya Allah Lancar, Sudah Siap Semua
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI/Riana)
SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya tidak mempunyai persiapan khusus sebelum melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, semua persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin selama masa kampanye. Sehingga di hari pemungutan suara, tidak ada persiapan khusus.

"InsyaAllah lancar, sudah siap semuanya," kata Ganjar di kediamannya di Perumahan Kalasan Residence Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Rencananya, sebelum menuju TPS, Ganjar akan ke kediaman eks Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Mereka akan menyoblos bersama, sebab lokasi TPS berada di sebrang kediamanan Hendrar.

