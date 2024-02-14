Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Hujan Deras Warnai Persiapan Ganjar Jelang Pencoblosan di TPS Lempongsari Semarang

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |07:36 WIB
Hujan Deras Warnai Persiapan Ganjar Jelang Pencoblosan di TPS Lempongsari Semarang
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tengah bersiap-siap untuk menuju tempat pemungutan suara (TPS) 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, hujan deras nampak mengguyur kediaman Ganjar Pranowo di Perumahan Kalasan Residence Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

Terlihat, tidak ada persiapan khusus menjelang pencoblosan, bahkan Ganjar nampak tidak berlari pagi ini. Hingga pukul 07.31 WIB, Ganjar dan keluarga juga belum keluar dari rumahnya.

Sebelum menuju TPS, Ganjar berencana ke kediaman eks Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Karena akan menyoblos bersama, sebab lokasi TPS berada di sebrang keamanan Hendrar.

Telusuri berita news lainnya
