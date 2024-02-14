Advertisement
HOME NEWS JATENG

Petugas TPS 11 Lempongsari Tempat Ganjar Nyoblos Mulai Hitung Suara Pemilih

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:48 WIB
Petugas TPS 11 Lempongsari Tempat Ganjar Nyoblos Mulai Hitung Suara Pemilih
Petugas TPS 11 Lempongsari mulai lakukan penghitungan suara (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Proses penghitungan suara di TPS 11 Lempongsari Kota Semarang, Jawa Tengah mulai dilakukan, Rabu (14/2/2024). Prosesnya dimulai sekira pukul 14.00 WIB.

"Dicoblos semua, tidak sah," kata petugas di lokasi saat penghitungan.

Di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Capres Ganjar Pranowo menggunakan hak pilihnya. Tak hanya Ganjar, istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 ini di TPS tersebut.

Selain keluarga itu, mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dan Ketua TPN Ganjar - Mahfud, Arsjad Rasjid juga menggunakan hak pilihnya di sana.

(Arief Setyadi )

      
