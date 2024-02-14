Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kacau! Surat Suara Paslon Prabowo-Gibran di Pasuruan Sudah Dicoblos Lebih Dahulu

Jaka Samudra , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:21 WIB
Surat Suara Prabowo-Gibran Tercoblos Lebih Dahulu/Foto: MNC Portal
Surat Suara Prabowo-Gibran Tercoblos Lebih Dahulu/Foto: MNC Portal
PASURUAN -Tim Pemenangan Paslon Capres Cawapres Ganjar-Mahfud, di Kota Pasuruan, Jawa Timur, menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kertas surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2, ditemukan di TPS 10, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

“Diduga surat suara yang sudah tercoblos merupakan salah satu bentuk kecurangan yang disengaja dalam pemilu dan memang sudah terstruktur atau direncanakan,” ujar Tim Pemenangan Paslon Ganjar-Mahfud Kota Pasuruan, Tedy Armanto, Rabu (14/2/2024).

“Dan bukan tidak mungkin pada siang nanti akan ditemukan lagi surat suara pilpres yang sudah tercoblos,” lanjutnya.

Selain ditemukan adanya surat suara pilpres yang sudah tercoblos, ada laporan adanya salah satu saksi Pilpres Paslon Ganjar-Mahfud ditolak masuk oleh pihak KPPS di wilayah Kota Pasuruan.

Halaman:
1 2
      
