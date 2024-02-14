Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Kota Batu Meninggal saat Nyoblos di TPS

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |22:59 WIB
Warga Kota Batu Meninggal saat Nyoblos di TPS
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

KOTA BATU - Seorang warga Kota Batu meninggal dunia usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilu 2024. Warga bernama Rubaikah (58) saat itu tengah mencoblos di TPS 21 Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, itu meninggal dunia saat itu tengah sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit.

Suparman suami korban menceritakan, bahwa almarhum dalam kondisi sehat meskipun ada riwayat sakit. Saat itu istrinya tengah antri untuk mencoblos di TPS 21 tak jauh dari rumahnya.

"Saat antre tiba-tiba dia ini roboh pingsan. Sempat ditolong petugas medis," ucap Suparman, dikonfirmasi pada Rabu petang (14/2/2024) kepada wartawan.

Kabiddokkes Polda Jawa Timur Kombes Pol dr. Erwin Zainul Hakim menjelaskan, saat itu seorang warga Kota Batu tengah antri di TPS RT 1 RW 10, Desa Sumberejo, tiba-tiba pingsan sekitar pukul 08.45 WIB.

"Dari laporan yang kami terima, yang bersangkutan sekitar pukul 08.45 WIB, korban sedang mengantri duduk menuju bilik tetapi tiba-tiba pingsan," ucap Erwin Zainul Hakim.

Rubaikah yang pingsan, kemudian ditolong oleh petugas kesehatan dari Public Safety Center (PSC) Kota Batu, juga sempat diberikan pertolongan pertama. Bahkan korban sempat mendapat penanganan pertama, tapi nyawanya tidak tertolong, dan dinyatakan meninggal dunia pukul 08.50 WIB.

"Ternyata korban memiliki riwayat HT (Hipertensi) dan saat melakukan pemungutan suara kondisinya sedang tidak fit. Korban kemudian dibawa oleh keluarganya untuk disemayamkan hari ini," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
