Mengenal Batalyon Raider yang Salah Satu Prajuritnya Bikin Ayu Ting-Ting Mabuk Cinta

JAKARTA - Batalyon Raider, pasukan elite TNI Angkatan Darat (AD) yang mendapat pengakuan di tingkat internasional. Mereka memiliki kemampuan berbahaya yang mampu beroperasi dalam berbagai situasi.

Batalyon Raider menarik perhatian, bahkan banyak yang penasaran dengan satuan tersebut setelah salah satu anggotanya, Lettu Inf Muhammad Fardana, menjadi topik pembicaraan di masyarakat saat kabar pertunangannya dengan artis ternama, Ayu Ting Ting, terungkap.

Muhammad Fardana saat ini bertugas di Batalyon Raider 59/Balawara Yudha yang bermarkas di Jember, Jawa Timur, dan menjabat sebagai Komandan Kompi Bantuan (Dankiban) pada periode 2023.

Mungkin bagi sebagian orang, istilah Batalyon Raider terdengar asing. Berikut adalah gambaran singkat mengenai Batalyon Raider:

Batalyon Raider adalah salah satu pasukan elite Angkatan Darat yang diarahkan untuk melaksanakan operasi dalam kelompok kecil, rahasia, dan tiba-tiba. Konsep pembentukan pasukan elite ini diajukan oleh Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu pada 22 Desember 2003, saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD).

Gagasan ini kemudian direalisasikan dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler melalui latihan kemampuan antiteror di Pusdikpassus yang dimiliki oleh Kopassus untuk menjadi Raider.