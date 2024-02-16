Sejumlah TPS di Jabar Berpotensi Pemungutan Suara Ulang, Ini Daftarnya

BANDUNG - Sejumlah TPS di empat kota dan kabupaten di Jawa Barat berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) karena terjadi beberapa kekeliruan saat pencoblosan pada Rabu (14/2/224). Keempat daerah yang berpotensi menggelar pencoblosan ulang antara lain Kota Bekasi, Indramayu dan Kota/Kabupaten Bandung.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar Nuryamah mengatakan, Kota Bekasi potensi PSU terjadi di TPS 13 Desa Duren Jaya, TPS 59 Desa Aren Jaya, dan TPS 172, Kecamatan Bekasi Timur.

"Di TPS 13 Duren Jaya, pemilih DPTB dari Jakarta seharusnya hanya mendapat satu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi di TPS mendapat 5 surat suara. Di TPS 59, pemilihan DPTB Jakarta seharusnya satu surat suara Pilpres 2025, tetapi mendapatkan 5 surat suara. Begitu juga di TPS 172," kata Nuryamah, Jumat (16/2/2024).

Nuryamah menyatakan, di Kabupaten Indramayu, potensi PSU terjadi di TPS 12 Desa Cipaat dan di TPS 15 Desa Anjatan Baru, pemilih bukan DPK atau DPTB mendapatkan surat suara pilpres. Di TPS 3 Desa Tugu, pemilih KTP DKI Jakarta bukan DPTB, mencoblos dua surat suara.

Di Kabupaten Bandung, PSU berpotensi digelar di TPS 13 Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot. Di sini, pemilih salah mencoblos. Seharusnya mereka mencoblos di TPS 11. Di Kota Bandung, PSU bakal digelar di TPS 53 Gegerkalong, Kecamatan Sukasari. Di TPS ini, 20 orang luar daerah memilih memakai KTP tanpa melampirkan form pindah memilih.

"Panwascam melakukan pleno. Hasil rekomendasi disampaikan ke PPK dan ke Bawaslu kabupaten/kota dan KPU kabupaten/kota. Kemudian, terdapat satu surat suara telah tercoblos di TPS 44 Cijawura Bandung," tutur dia.

Nuryamah mengatakan, persoalan juga terjadi di Kabupaten Garut. Di TPS 17 Simpangsari, Garut, terdapat 24 surat suara Pilpres 2024 telah tercoblos, TPS 11 Kadungora 1 lembar DPRD Provinsi tercoblos dan TPS 19 Pakuwon 1 lembar pilpres tercoblos.

Di TPS 27 dan di TPS 69 Kelurahan Utama, Kecamatan Cibereum, Cimahi satu lembar surat suara Pilpres 2024 tercoblos. Di TPS 3 Margacinta, Kabupaten, Kuningan satu lembar surat suara DPR RI tercoblos dan TPS 3 Segarjaya Karawang 14 lembar DPRD Kabupaten tercoblos. "Surat suara dimasukkan petugas ke kategori surat suara rusak," ucap Nuryamah.

Nuryaman menyatakan, terdapat potensi pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 60 Kelurahan Utama Cimahi karena tidak terdapat surat suara pilpres di kotak suara. TPS 5, 6 dan 7 Kelurahan Utama tertukar surat suara sehingga pencoblosan dihentikan.