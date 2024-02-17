Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Cantik Putri Raja Singasari Sekaligus Istri Pendiri Majapahit yang Dijadikan Arca

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |06:31 WIB
Sosok Cantik Putri Raja Singasari Sekaligus Istri Pendiri Majapahit yang Dijadikan Arca
Arca Prajnaparamita (foto; dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu peninggalan Kerajaan Singasari adalah Arca Prajnaparamita. Arca itu konon menjadi representasi kecantikan putri Raja Kertanagara yang dinikahi oleh Raden Wijaya, pendiri sekalian raja pertama Kerajaan Majapahit.

Di dalam kesusastraan Bhudisme, Dewi Prajnaparamita dipandang sebagai jelmaan segala kesempurnaan sifat Bodhisatwa, lambang kesempurnaan sejati. Arca itu menggambarkan seorang putri, bermahkota, duduk bersila, jari tangannya membentuk mudra. Gelagat mukanya tenang dan bijak, dapat mempengaruhi jiwa orang yang memandangnya.

Sosok Prajnaparamita memang merupakan putri dari Raja Singasari Kertanagara bernama Gayatri alias Rajapatni. Kakawin Negarakretagama Pupuh 2 / 1 mengisahkan bagaimana Gayatri Rajapatni memilih menjadi pendeta agama, wikun, atau bhiksuni, dan meninggal pada tahun 1350.

Sosok Gayatri sendiri dijadikan arca dengan nama Prajnaparamita semasa Kerajaan Singasari. Tapi konon ada pendapat lain dari sejarawan yang menyebut bentuk penghormatan dari Kerajaan Majapahit, kepada Gayatri sebagaimana dikutip juga dari buku "Tafsir Sejarah Negarakretagama", dari Prof. Slamet Muljana.

Nagarakretagama pupuh 63 - 69, menguraikan bagaimana upacara pesta sradda digelar pada tahun 1362 sebagai peringatan dua belas tahun sesudah Rajapatni mangkat. Saat itu digelar oleh Hayam Wuruk saat memimpin Kerajaan Majapahit.

Pada Kakawin Nagarakretagama pupuh 69/1 memberitakan bahwa jenazah putri Rajapatni yang dicandikan di Kamal Pandak, candi makamnya yang berada di Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dibangun pada tahun 1362 disebut Prajnaparamita puri.

Baik tanah candi maupun arcanya diberkahi oleh pendeta Jnyanawidi. Di Piagam Penanggungan tahun 1296, dan Piagam Kertarajasa 1305, memuja - muja kecantikan putri Gayatri, yang tak lain adalah putri bungsu dari Raja Singasari Kertanagara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement