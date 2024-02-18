Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Wings Air Ditembak KKB, Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Elite Sisir Sungai Braza

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |07:38 WIB
Pesawat Wings Air Ditembak KKB, Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Elite Sisir Sungai Braza
Pesawat Wings Air Ditembak KKB
A
A
A

YAHUKIMO - Pesawat Wings Air IW-1646 ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Penembakan tersebut dilakukan di sisi kiri pesawat saat bersiap untuk mendarat dari Runway 25 menuju ujung kali Brasa sekira pukul 13.20 WIT.

Akibatnya, satu orang prajurit TNI menjadi korban luka akibat peristiwa tersebut. Korban bernama Pratu Ongen mengalami luka lecet akibat terkena pecahan dinding pesawat.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Tampubolon, memerintahkan Kaskogabwilhan III Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak beserta staf untuk mengambil langkah cepat terhadap insiden tersebut.

Selanjutnya, Asintel Brigjen TNI Nasrulloh Nasution berkomunikasi dengan kapten pilot pesawat dan melakukan upaya pengamanan lainnya.

“Kami telah berkomunikasi dengan kapten pilot untuk memberikan rasa aman, kita pastikan keamanan pilot dan pesawat selama di Bandara Dekai Yahukimo maupun saat pesawat akan take off dari Bandara Dekai menuju bandara Timika,” ujarnya kepada Okezone, Minggu (18/2/2024).

Dikatakannya, pengamanan pesawat dan awaknya dengan mengerahkan Satgas Marinir, Satgas Kopasgat, Kodim 1715/ Yahukimo dan Polres Yahukimo di Bandara Nop Goliat Yahukimo Dekai.

Asops Brigjen TNI Aulia menyampaikan Aparat TNI Polri juga melakukan pengejaran dan penyisiran KKB ke sekitar wilayah Sungai Braza yang diduga sebagai lokasi penembakan pesawat tersebut.

“Saat ini pesawat Wings Air PK-JWT telah mendarat di Bandara Timika dengan aman dan disambut oleh Dansatgasud Letkol Pnb Hery dan Danlanud Yku Letkol Pnb Kamto Adi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IG Nyoman Suriastawa menambahkan, Pilot Rivaldy Putrasena dan Co Pilot Rano Avianto selamat.

“Kita bersyukur tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut, kondisi pilot dan penumpang dalam keadaan selamat, serta berharap masyarakat tenang dan situasi keamanan tetap kondusif,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement