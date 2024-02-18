Pesawat Wings Air Ditembak KKB, Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Elite Sisir Sungai Braza

YAHUKIMO - Pesawat Wings Air IW-1646 ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Penembakan tersebut dilakukan di sisi kiri pesawat saat bersiap untuk mendarat dari Runway 25 menuju ujung kali Brasa sekira pukul 13.20 WIT.

Akibatnya, satu orang prajurit TNI menjadi korban luka akibat peristiwa tersebut. Korban bernama Pratu Ongen mengalami luka lecet akibat terkena pecahan dinding pesawat.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Tampubolon, memerintahkan Kaskogabwilhan III Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak beserta staf untuk mengambil langkah cepat terhadap insiden tersebut.

Selanjutnya, Asintel Brigjen TNI Nasrulloh Nasution berkomunikasi dengan kapten pilot pesawat dan melakukan upaya pengamanan lainnya.

“Kami telah berkomunikasi dengan kapten pilot untuk memberikan rasa aman, kita pastikan keamanan pilot dan pesawat selama di Bandara Dekai Yahukimo maupun saat pesawat akan take off dari Bandara Dekai menuju bandara Timika,” ujarnya kepada Okezone, Minggu (18/2/2024).

Dikatakannya, pengamanan pesawat dan awaknya dengan mengerahkan Satgas Marinir, Satgas Kopasgat, Kodim 1715/ Yahukimo dan Polres Yahukimo di Bandara Nop Goliat Yahukimo Dekai.

Asops Brigjen TNI Aulia menyampaikan Aparat TNI Polri juga melakukan pengejaran dan penyisiran KKB ke sekitar wilayah Sungai Braza yang diduga sebagai lokasi penembakan pesawat tersebut.

“Saat ini pesawat Wings Air PK-JWT telah mendarat di Bandara Timika dengan aman dan disambut oleh Dansatgasud Letkol Pnb Hery dan Danlanud Yku Letkol Pnb Kamto Adi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IG Nyoman Suriastawa menambahkan, Pilot Rivaldy Putrasena dan Co Pilot Rano Avianto selamat.

“Kita bersyukur tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut, kondisi pilot dan penumpang dalam keadaan selamat, serta berharap masyarakat tenang dan situasi keamanan tetap kondusif,” pungkasnya.