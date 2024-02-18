Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sirekap Bermasalah, KPU Lebak Tunda Pleno Penghitungan Suara Caleg

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |16:36 WIB
Sirekap Bermasalah, KPU Lebak Tunda Pleno Penghitungan Suara Caleg
KPUD Langkat (Foto: MPI)
A
A
A

 

LEBAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak menunda pelaksanaan pleno penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan. Alasannya karena aplikasi Sirekap tengah dalam perbaikan.

Padahal, rencana awal pleno akan dilakukan di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak pada Minggu, 18 Februari 2024.

Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini membenarkan adanya penundaan pleno penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

"Iya mas (ditunda-red)," kata Dewi saat dihubungi.

Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat mengaku telah mendapatkan informasi bahwa proses Pleno di tingkat Kecamatan Kabupaten Lebak terpaksa ditunda.

"Sudah ada tembusan. Iya itu se Indonesia karena SiRekap nya maintenance," kata Dedi.

Menurut Dedi, proses penundaan akan berlangsung sampai dengan 20 Februari 2024. "Berdasarkan informasi itu sampai tanggal 20 Februari ditundanya,"tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement