Pertikaian 2 Suku di Papua Nugini, 55 Orang Ditembak Mati di Wilayah Dataran Tinggi

Pertikaian 2 suku di Papua Nugini, 55 orang ditembak mati di Dataran Tinggi (Foto: Shutterstock)

PAPUA NUGINI - Setidaknya 55 orang tewas dalam penyergapan di wilayah Dataran Tinggi terpencil Papua Nugini.

Juru bicara kepolisian nasional mengatakan kepada BBC, para korban ditembak mati di Provinsi Enga saat terjadi perselisihan antara dua suku.

Polisi berada di lokasi kejadian namun belum menentukan informasi lengkap mengenai kejadian tersebut.

Daerah dataran tinggi telah lama berjuang melawan kekerasan, namun pembunuhan ini diyakini sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini adalah (pembunuhan) terbesar yang pernah saya lihat di Enga, mungkin juga di seluruh Dataran Tinggi,” kata Penjabat Kepolisian Kerajaan Papua Nugini, George Kakas, dikutip Australian Broadcasting Corporation.

"Kami semua hancur, kami semua mengalami tekanan mental. Ini sangat sulit untuk dipahami,” lanjutnya.

Meningkatnya kekerasan suku sering kali terkait dengan pembagian tanah dan kekayaan pada tahun lalu menyebabkan lockdown selama tiga bulan di Provinsi Enga. Saat itu, polisi memberlakukan jam malam dan pembatasan perjalanan.

(Susi Susanti)