HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Kerusuhan Papua Nugini yang Tewaskan 15 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:09 WIB
Kronologi Kerusuhan Papua Nugini yang Tewaskan 15 Orang
Kronologi kerusuhan Papua Nugini yang tewaskan 15 orang (Foto: AFP)
A
A
A

PORT MORESBY – Protes perselisihan mengenai gaji petugas polisi dan pegawai negeri lainnya berubah menjadi kerusuhan besar yang tidak terkendali di Ibu Kota Papua Nugini (PNG), Port Moresby.

Kekerasan meletus pada Rabu (10/1/2024) malam setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.

Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menggeledah toko-toko pada malam kekacauan yang menyebar 300 kilometer (186 mil) utara ke kota Lae.

Toko-toko dan mobil dibakar dan supermarket dijarah ketika ratusan orang turun ke jalan setelah polisi melakukan pemogokan karena perselisihan gaji.

Tayangan TV menunjukkan kerumunan besar dan penjarahan di seluruh kota. Sebuah pusat perbelanjaan besar termasuk di antara gedung-gedung yang terbakar.

Petugas ambulans mengatakan mereka telah menangani beberapa korban luka tembak, sementara kedutaan Amerika Serikat (AS) melaporkan adanya tembakan di dekat kompleks kedutaan.

Pada Rabu (10/1/2024) malam, sebagian besar kekerasan telah berhenti ketika laporan awal mengenai jumlah kematian telah diperkirakan yakni 15 orang. Port Moresby memiliki populasi sekitar 400.000 orang.

Pada Kamis (11/1/2024) sore, komisaris polisi David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang tewas di dua kota terbesar di negara itu.

Halaman:
1 2
      
