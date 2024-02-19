Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Brutal! KKB Rampas Ratusan Kotak Suara Pemilu di Bandara Hitadipa dan Aniaya Pegawai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |10:58 WIB
Brutal! KKB Rampas Ratusan Kotak Suara Pemilu di Bandara Hitadipa dan Aniaya Pegawai
KKB Teroris di Papua/ist
PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua berupaya ingin menggagalkan Pemilu 2024 dengan merampas 119 kotak suara di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Peristiwa tersebut terjadi di area lapangan terbang Hitadipa. Kelompok teroris ini bahkan menganiaya seorang pegawai berinisial ZU. 

"Di tempat tersebut, juga terjadi aksi pemukulan oleh KKB terhadap ZU di bagian kepala yang merupakan perangkat Distrik Hitadipa," ujar Wakil Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya Senin (19/2/2024).

Perampasan logistik Pemilu dan pemukulan perangkat Distrik oleh KKB Papua di lokasi tersebut menyebabkan korban tidak berani kembali ke Distrik Hitadipa. Dia merasa takut peristiwa kekerasan terhadap dirinya terulang.

"119 kotak suara yang berisi logistik Pemilu dirampas oleh KKB. Sedangkan sisanya belum terangkut berjumlah 171 kotak suara saat ini masih berada di Kabupaten Nabire," ujar Candra.

Telusuri berita news lainnya
