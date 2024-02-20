Jadi Tempat Penyimpanan Surat Suara, Kantor Camat Kintap Kalsel Disambar Petir

PELAIHARI - Satu hari menjelang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diwarnai dengan meteran listrik Kantor Kecamatan Kintap yang terbakar akibat disambar petir Senin (19/02/2024).

Meteran listrik yang berada di lantai 2 Kantor Camat Kintap itu terbakar sekitar pukul 18.00 Wita atau sekitar 30 menit setelah turunnya hujan deras yang disertai petir, dan salah satunya mengenai meteran listrik.

Petugas gabungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) personel TNI-Polri dan Linmas yang bertugas menjaga surat suara Pemilu 2024 segera melakukan pemadaman menggunakan apar.

Petugas gabungan langsung melakukan pemeriksaan terhadap surat suara yang berada di Aula lantai dua Kantor Camat Kintap, setelah memastikan surat suara tidak terdampak, petugas segera menghubungi PLN untuk perbaikan meteran yang rusak terbakar.

Ketua komisioner KPU Tala Rudi Pratikno membenarkan adanya insiden meteran listrik terbakar di Kantor Camat Kintap yang letaknya kebetulan berada dekat dengan lokasi penyimpanan surat suara Pemilu 2024.