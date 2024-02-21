Pilot Veteran: Insiden Malaysia Airlines MH370 Disengaja, 239 Penumpang Hilang Kesadaran Saat Pesawat Menghilang

SYDNEY – Setelah hampir 10 tahun berlalu, hilangnya Malaysia Airlines MH370 masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berbagai teori telah bermunculan mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada pesawat Boeing 777 yang membawa 227 penumpang dan 12 Awak itu pada penerbangan 8 Maret 2014 itu.

Pada hari nahas itu, Malaysian Airlines MH370 yang berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Beijing, China menghilang dari langit, tak pernah terlihat lagi. Upaya pencarian yang telah dilakukan sejak saat itu tidak membuahkan hasil.

Salah satu teori yang diyakini banyak orang adalah bahwa Malaysia Airlines MH370 sengaja dibelokkan dan dihilangkan dari radar oleh pilotnya. Teori ini menduga bahwa apa yang terjadi pada MH370 adalah pembunuhan bunuh diri yang dilakukan oleh kapten pilot Zaharie Ahmad Shah, (53),

Terkait teori itu, pilot veteran Australia Mike Glynn mengatakan bahwa para penumpang dan awak pesawat MH370 mungkin saja telah tidak sadarkan diri sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal ini, menurut Glynn bisa dilakukan pilot hanya dengan menekan beberapa tombol dari kokpit.