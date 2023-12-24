Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Fakta Hilangnya Malaysia Airlines MH370, Misteri Terbesar Dunia Penerbangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:50 WIB
4 Fakta Hilangnya Malaysia Airlines MH370, Misteri Terbesar Dunia Penerbangan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Pembicaraan mengenai hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 kembali mengemuka setelah seorang nelayan Australia mengakui bahwa jaringnya pernah tersangkut sesuatu yang tampaknya merupakan bagian dari pesawat nahas itu pada 2014.

Kit Olver mengatakan bahwa penemuan penting itu terjadi sekira 60 mil dari lepas pantai Australia Selatan di Samudera Selatan, sekira enam bulan setelah pesawat Boeing 777-200ER itu dinyatakan hilang dalam penerbangan terakhirnya.

Olver, yang kini berusia 77 tahun mengatakan bahwa saat itu jaringnya tersangkut sesuatu yang besar, yang dikenalinya sebagai bagian dari sayap jet komersial. Kesaksian pensiunan nelayan itu diperkuat oleh mantan rekannya Curie.

Malaysia Airlines MH370 hilang dalam dari Bandara Internasional Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 penumpang pada 8 Maret 2014. Upaya pencarian yang dilakukan sejak saat itu belum dapat mengungkap keberadaan pesawat tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu.

Berikut beberapa fakta tentang Malaysia Airlines MH370:

1. Sempat terlacak radar militer

Beberapa menit setelah komunikasi terakhir dengan Kontrol Lalu Lintas Udara (ATC) terjadi, penerbangan Malaysia Airline MH370 itu hilang dari layar radar ATC, namun entah bagaimana terlacak oleh radar militer selama sekira satu jam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3036040/keluarga-peringati-10-tahun-tragedi-penerbangan-mh17-masih-penuh-misteri-dan-duka-mendalam-vkZGygjmPL.jpg
Keluarga Peringati 10 Tahun Tragedi Penerbangan MH17, Masih Penuh Misteri dan Duka Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/18/2973357/pilot-veteran-insiden-malaysia-airlines-mh370-disengaja-239-penumpang-hilang-kesadaran-saat-pesawat-menghilang-OrEEI5E5V4.jpg
Pilot Veteran: Insiden Malaysia Airlines MH370 Disengaja, 239 Penumpang Hilang Kesadaran Saat Pesawat Menghilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/18/2945146/desak-pencarian-baru-pakar-penerbangan-klaim-malaysia-airlines-mh370-bisa-ditemukan-dalam-hitungan-hari-DRRxv80ysO.jpg
Desak Pencarian Baru, Pakar Penerbangan Klaim Malaysia Airlines MH370 Bisa Ditemukan dalam Hitungan Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/18/2855303/puing-pesawat-yang-ditemukan-di-pantai-madagaskar-dikonfirmasi-berasal-dari-mh370-IriBfMuo1f.jpg
Puing Pesawat yang Ditemukan di Pantai Madagaskar Dikonfirmasi Berasal dari MH370
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/18/2778739/malaysia-diminta-buka-pencarian-baru-mh370-setelah-ada-klaim-bukti-baru-ditemukan-IOSpNUZuO2.jpg
Malaysia Diminta Buka Pencarian Baru MH370 Setelah Ada Klaim Bukti Baru Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/18/2775967/masih-hilang-setelah-9-tahun-keluarga-korban-malaysia-airlines-mh370-minta-pencarian-dilanjutkan-ofNMSRzag1.jpg
Masih Hilang Setelah 9 Tahun, Keluarga Korban Malaysia Airlines MH370 Minta Pencarian Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement